В Казахстане утвержден единый регламент ономастической работы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае озвучил, что при переименовании улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент озвучил, что по его инициативе начата большая работа по наведению порядка в сфере ономастики.

"В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. Депутаты поддержали эту инициативу. В результате у нас есть единый и четкий регламент ономастической работы. Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания.

"Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг. Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи "исторические заслуги" не подтверждаются никакими архивными документами. Причем мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық, занимаются лица, сделавшие карьеру уже в Независимом Казахстане. Это печальное явление, которое тяжело понять. В целом, нужно упорядочить всю работу в данной сфере. Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа.

"Мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов. При этом к переименованию сел, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей. Что касается улиц, то в первую очередь надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населенных пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в нашей стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов.

"Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.