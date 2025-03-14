Токаев предупредил правительство и "Самрук-Қазына" о личной проверке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае рассказал о реализации в стране проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что этот проект был инициирован им два года назад. Он направлен на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения.

"Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. В регионе открылись образовательные учреждения на более чем 12 тысяч ученических мест. В остальных регионах темпы строительства не радуют. Правительству и Фонду "Самрук-Қазына" нужно активизировать эту работу. В ближайшее время проверю", – предупредил президент.

Он отметил, что в этом году по всей стране будет построено свыше 200 школ на 500 тысяч ученических мест.

"Хочу напомнить: совсем не обязательно повсеместно строить школы только в рамках проекта "Комфортная школа", качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей", – резюмировал президент.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.

