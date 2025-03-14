Из-за непогоды закрыли трассы в трех областях Казахстана

С 14 марта в Восточном Казахстане, Акмолинской области и области Абай закрыты автодороги, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК отметили, что из-за ухудшения погодных условий ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках республиканских автодорог:

Акмолинская область:

Астана – Петропавловск км 18-234 (Астана – Щучинск).

Область Абай:

автодорога Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ км 971-1013 (с. Калбатау – граница Восточно-Казахстанской области).

Восточно-Казахстанская область:

автодорога Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ км 1013-1048 (граница области Абай – поворот на с. Уланское).

Синоптики предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 марта.