Из-за непогоды закрыли трассы в трех областях Казахстана
Фото: pixabay
С 14 марта в Восточном Казахстане, Акмолинской области и области Абай закрыты автодороги, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК отметили, что из-за ухудшения погодных условий ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках республиканских автодорог:
Акмолинская область:
- Астана – Петропавловск км 18-234 (Астана – Щучинск).
Область Абай:
- автодорога Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ км 971-1013 (с. Калбатау – граница Восточно-Казахстанской области).
Восточно-Казахстанская область:
- автодорога Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ км 1013-1048 (граница области Абай – поворот на с. Уланское).
Синоптики предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 марта.
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