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События

Трассы закрыли в трех областях Казахстана

Трассы закрыли в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 09:16 Фото: pixabay
22 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения коснутся следующих участков:

Актюбинская область:

  • автодорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (г. Кандыагаш – г. Эмба).

Костанайская область:

  • автодорога "Подъезд к с. Мариновка" 9 км.

Северо-Казахстанская область:

  • автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

Отмечается, что для содержания дорог задействованы 105 единиц спецтехники и 158 специалистов.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 марта в Астане и 14 областях Казахстана.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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