Трассы закрыли в трех областях Казахстана
Фото: pixabay
22 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения коснутся следующих участков:
Актюбинская область:
- автодорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (г. Кандыагаш – г. Эмба).
Костанайская область:
- автодорога "Подъезд к с. Мариновка" 9 км.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
Отмечается, что для содержания дорог задействованы 105 единиц спецтехники и 158 специалистов.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 марта в Астане и 14 областях Казахстана.
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