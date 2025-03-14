Синоптики предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 марта

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 15 по 17 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 марта: переменная облачность, ночью снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

переменная облачность, ночью снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С. 16 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +2+4°С.

переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +2+4°С. 17 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды по Алматы 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С. 16 марта: переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С. 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Шымкенту 15-16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С. 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С. Материал по теме К жителям Алматы и еще шести городов обратились синоптики Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Казахстан резкое потепление до 23°С.

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