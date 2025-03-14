В Костанайской области опасаются новых паводков

Костанайская область активно продолжает подготовку и выполнение мероприятий по предотвращению паводков. На территории региона идет комплекс работ, включающий вывоз снега, укладку инертных материалов, берегоукрепительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, по состоянию на 14 марта этого года вывезено более 990 тыс. куб.м. снега. К этой работе подключились волонтеры и молодежь. В регионе реализуется акция "Снежный десант", в которой на сегодняшний день приняли участие 320 волонтеров.

Целью акции является очистка придомовых территорий, улиц и общественных объектов от снега, что значительно снижает риски затопления.

Волонтеры оказывают помощь семьям из социально уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, многодетных и инвалидов. Областной оперштаб обращается к организациям и гражданам о необходимости очистки своих территорий от снега для недопущения подтопления зданий и домов.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

