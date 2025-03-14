Пенсионерка из Актобе отдала мошеннице накопленные на похороны и ремонт 4 млн тенге

В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен старых купюр на новые, передает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что мошенница провела три срока за решеткой, но после освобождения продолжила обманывать стариков. Работала по известной схеме: подходила к пенсионерам, представлялась им сотрудницей "Центра социальной помощи", а затем сообщала, что в стране идет обмен денег на новые купюры и предлагала свою помощь.

Так, в автобусе она познакомилась с 92-летним пассажиром. Он поверил, пришел домой и передал ей 670 тыс. тенге. Однако взамен "новые" купюры он так и не получил.

Дальше женщина около супермаркета подошла к 72-летней пенсионерке. У нее были тяжелые сумки, она предложила ей помочь донести их домой. Разговорившись, она также уговорила передать ее все свои сбережения, а это 4 млн тенге.

"Эти деньги я копила на ремонт квартиры и свои похороны. Женщина сказала, что действующая валюта подлежит обмену и при мне пересчитала деньги, которые я ей дала. Там было 4 млн тенге", – объясняла жертва аферы полицейским.

Полицейские быстро нашли обвиняемую. Это известная серийная мошенница – 49-летняя жительница Актау Басти Абилова. Ранее ее судили трижды. Интересно, что через 10 дней после освобождения она присвоила деньги 92-летнего горожанина.

Мошенники не перестают использовать всевозможные ухищрения для обмана казахстанцев. Так, на этот раз аферисты предлагают "легкие деньги" за просмотр контента.