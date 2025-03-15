С какими проблемами столкнутся дети Казахстана в 2050 году – исследование

Эксперты Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальное бюро исследований и прогнозирования Innocenti поставили перед собой задачу спрогнозировать будущее детей в 2050 году, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования приводит Ranking.kz.

Главный вопрос аналитиков – каким мы сохраним мир для потомков тех людей, которые сейчас сами являются детьми и пока не могут принимать важные для жизни страны решения.

В специальном докладе на эту тему аналитики ЮНИСЕФ выделили три мегатренда, которые нужно учитывать в глобальном развитии человечества.

Первый, который эксперты рассчитали на 25 лет вперед, – демографический переход. На изменение возрастной структуры человечества повлияют тенденция старения населения, повышение продолжительности жизни, рождение в семьях меньшего числа детей. Численность взрослого населения будет расти: с 5,8 млрд в 2020 году до 7,5 млрд человек к 2050-му, а вот детей больше не станет, так и останется 2,3 млрд. На фоне общего роста это можно рассматривать как стагнацию.

В разрезе укрупненных регионов ситуация в будущем может складываться неоднозначно. Аналитики ЮНИСЕФ считают, что в странах с развитой экономикой детское население станет меньше – сократится количество рождений, на ситуацию будет влиять экономическая нестабильность.

Например, в Восточной Европе численность детей уменьшится с 88 млн в 2020 году до 76 млн человек в 2050-м. В Центральной Азии и Европе тоже ожидается нисходящий тренд: численность детей постепенно сократится с 76 млн до 67 млн человек. Значительный рост рождаемости прогнозируется в странах с низким уровнем доходов – в Африке. Там же будет наблюдаться наибольшая численность детского населения.

"Демографический прогноз на длительный период в Казахстане имеет более оптимистичную окраску. Согласно данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения РК), в ближайшие 25 лет нас ждут рост рождаемости и значительное увеличение численности детей. Если в 2023 году в стране насчитывалось 6,1 млн казахстанцев в возрасте до 15 лет, то к 2050 году их численность достигнет уже 8,2 млн человек (плюс 35,8%). Такая ситуация предполагает, что в будущем РК сможет рассчитывать на демографические дивиденды. Это происходит, когда повышается потенциал экономического роста в стране от возрастающей доли трудоспособного населения. Однако в ближайшей перспективе увеличение детского населения вкупе с ростом численности пожилых граждан может усилить демографическую нагрузку на экономику. Согласно базовому сценарию развития, численность иждивенцев младше и старше трудоспособного возраста на тысячу трудоспособных будет только расти", – считают аналитики.

Второй тренд, который, по мнению авторов доклада, будет существенно влиять на жизнь детей в 2050 году, – климатические изменения и экологический кризис.

"Эти негативные факторы могут повлиять и на казахстанских детей. Климатические изменения угрожают внутриконтинентальному Казахстану в первую очередь засухой, маловодьем и, соответственно, нехваткой поливной воды. Выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, президент Касым-Жомарт Токаев озвучил прогнозы: засуха в странах Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год. Ситуация для Казахстана осложняется тем, что все крупнейшие реки – транснациональные, и их истоки находятся в других странах. Если в ближайшие годы политическая работа по справедливому вододелению не начнет приносить плоды, проблемы поливного земледелия в южных регионах РК могут усугубиться", – делают выводы отечественные исследователи.

Негативное наследие будущие казахстанцы могут получить и в результате накопившихся серьезных экологических проблем страны.

"Если "плыть по течению": объем выбросов парниковых газов в Казахстане вырастет на 8,3%. Детям будущего дышать будет еще тяжелее, чем нам. Уголь все так же останется в числе основных источников энергии, но его доля уменьшится с 47% до 22%. Главным топливом станет газ, его доля превалирует (43%), энергия, вырабатываемая объектами ВИЭ, останется все в том же зачаточном состоянии и особо ни на что не повлияет. Если же нынешним политикам удастся воплотить в жизнь стратегию декарбонизации, структура энергопроизводства значительно изменится. 30% всей энергии для экономики будут производить ВЭС, 25% – газовые станции, 17% – АЭС. На уголь в таком случае придется всего 1% выработки. Звучит очень футуристично? Зато какие результаты! Объем выбросов парниковых газов в РК при таком сценарии сократится в 4,3 раза". Аналитики

Третий ключевой тренд, который будет влиять на жизнь детей в 2050 году, – развитие цифровых технологий. Речь идет не только об элементарном владении детьми цифровой грамотностью (а в некоторых странах Африки информатику преподают без компьютеров), но и о развитии цифровых экосистем в целом в промышленности, образовании, здравоохранении. Те государства, в которых есть технологическое отставание, могут оставить своих детей в 2050 году в аутсайдерах при получении базовых навыков и снизить их шансы на рынке труда.

Казахстан не входит в список стран с наибольшей численностью "офлайн-людей". По данным DataReportal, в стране без доступа к интернету остаются лишь 7,7% населения, или около 1,5 млн человек. Сколько среди них несовершеннолетних, не сообщается.

12 марта 2025 года председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова на пресс-конференции в СЦК рассказала, что свыше 25% родителей нарушают права детей на частную жизнь.