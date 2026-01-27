#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Общество

В ЮНИСЕФ оценили нацпрограмму "Дети Казахстана", принятую по поручению президента

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:12 Фото: pexels
Сегодня, 27 января 2026 года, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство приняло единую концепцию "Дети Казахстана". Важное событие оценили в Международной организации защиты детей, действующей под эгидой ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF), сообщает Zakon.kz.

Как отметил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, на сегодняшний день в Казахстане растет порядка 7 млн детей.

"Это более трети всего населения страны. Если быть точнее ­ – 34%. От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому главой государства на Национальном курултае было поручено разработать единую концепцию "Дети Казахстана", – подчеркнул он.

Концепция "Дети Казахстана" включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия.

"Предусмотренные в концепции целевые индикаторы должны сформировать устойчивую систему развития, поддержки и защиты детей", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь в ЮНИСЕФ заявили, что принятие концепции – важное событие для каждого ребенка в Казахстане.

"ЮНИСЕФ приветствует принятие Национальной программы "Дети Казахстана" (2026-2030). Это всесторонняя стратегия, направленная на обеспечение благополучия 6,9 млн детей страны. Программа, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым, стала логичным продолжением масштабных реформ последних лет. Под руководством главы государства Казахстан достиг значительного прогресса, внося вклад в формирование высоких стандартов защиты прав детей в регионе Центральной Азии. Было принято более 10 важных законов и внедрены передовые механизмы безопасности ребенка", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram UNICEF Kazakhstan.

Как отмечается, выступая стратегическим партнером Казахстана, ЮНИСЕФ оказал полное экспертное сопровождение подготовки программы.

"Наша задача заключалась в том, чтобы интегрировать международные стандарты и передовые мировые практики в каждый раздел документа – от позитивного родительства до цифровой безопасности – и сделать их максимально эффективными для детей. Этот документ – результат большой совместной работы. Мы отмечаем ключевую роль государственного советника Ерлана Карина, уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, Министерства просвещения и Комитета по охране прав детей в координации и разработке этой стратегии. Особенно ценно, что программа разработана в консультации с гражданским сектором и, что самое важное, с учетом мнений самих детей, озвученных в ходе обсуждений".UNICEF Kazakhstan

Также в международной организации добавили, что "принятие программы – важная веха на пути к обеспечению равных возможностей, защиты и счастливого детства для каждого ребенка".

Ранее мы писали, что в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Референдум по строительству АЭС: Минэнерго Казахстана детально проработает поручение президента
16:59, 01 сентября 2023
Референдум по строительству АЭС: Минэнерго Казахстана детально проработает поручение президента
Реализация Послания президента: создан промышленный каркас Казахстана
08:40, 20 августа 2024
Реализация Послания президента: создан промышленный каркас Казахстана
В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"
12:06, Сегодня
В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: