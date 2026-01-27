В ЮНИСЕФ оценили нацпрограмму "Дети Казахстана", принятую по поручению президента

Сегодня, 27 января 2026 года, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство приняло единую концепцию "Дети Казахстана". Важное событие оценили в Международной организации защиты детей, действующей под эгидой ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF), сообщает Zakon.kz.

Как отметил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, на сегодняшний день в Казахстане растет порядка 7 млн детей.

"Это более трети всего населения страны. Если быть точнее ­ – 34%. От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому главой государства на Национальном курултае было поручено разработать единую концепцию "Дети Казахстана", – подчеркнул он.

Концепция "Дети Казахстана" включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия.

"Предусмотренные в концепции целевые индикаторы должны сформировать устойчивую систему развития, поддержки и защиты детей", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь в ЮНИСЕФ заявили, что принятие концепции – важное событие для каждого ребенка в Казахстане.

"ЮНИСЕФ приветствует принятие Национальной программы "Дети Казахстана" (2026-2030). Это всесторонняя стратегия, направленная на обеспечение благополучия 6,9 млн детей страны. Программа, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым, стала логичным продолжением масштабных реформ последних лет. Под руководством главы государства Казахстан достиг значительного прогресса, внося вклад в формирование высоких стандартов защиты прав детей в регионе Центральной Азии. Было принято более 10 важных законов и внедрены передовые механизмы безопасности ребенка", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram UNICEF Kazakhstan.

Как отмечается, выступая стратегическим партнером Казахстана, ЮНИСЕФ оказал полное экспертное сопровождение подготовки программы.

"Наша задача заключалась в том, чтобы интегрировать международные стандарты и передовые мировые практики в каждый раздел документа – от позитивного родительства до цифровой безопасности – и сделать их максимально эффективными для детей. Этот документ – результат большой совместной работы. Мы отмечаем ключевую роль государственного советника Ерлана Карина, уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, Министерства просвещения и Комитета по охране прав детей в координации и разработке этой стратегии. Особенно ценно, что программа разработана в консультации с гражданским сектором и, что самое важное, с учетом мнений самих детей, озвученных в ходе обсуждений". UNICEF Kazakhstan

Также в международной организации добавили, что "принятие программы – важная веха на пути к обеспечению равных возможностей, защиты и счастливого детства для каждого ребенка".

