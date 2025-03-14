Агентство по ядерной энергетике при президенте появится в Казахстане

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае заявил, что Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев заявил, что успешная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта напрямую зависят от энергетического потенциала страны. "Надо понимать, что мировой переход на новый технологический уклад, основанный на цифровизации и искусственном интеллекте, – это энергозатратный процесс. В таких реалиях энергодефицит в регионе и мире будет неуклонно расти. Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени. Одобрив на референдуме решение о строительстве первой атомной электростанции, граждане дали старт решению этой стратегической задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы", – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что вопрос не только в том, чтобы обеспечить лишь текущие энергопотребности страны. "Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер. С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте. Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии", – дополнил Токаев. Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы.

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