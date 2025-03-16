16 марта в Казахстане – День культуры и национальных традиций

Третий день в декаде Наурызнама посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.

Богатое наследие страны передавалось тысячелетиями из поколения в поколение, передает "Первый канал "Евразия" в своем Telegram-канале. Повсеместно сегодня будут проходить конкурсы, ярмарки, фестивали, направленные на популяризацию национальных обычаев и традиций.

Этот день призывает всех казахстанцев погрузиться в историю, всецело прочувствовать духовный и культурный опыт наших предков.

Как передает "24kz", сегодня в 11:00 у монумента "Байтерек" в Астане состоится торжественная церемония, на которой молодоженам вручат свидетельства о браке, а супружеские пары, отметившие золотой юбилей, будут внесены в Книгу юбиляров.

Накануне в стране прошел День благотворительности. В Астане, к примеру, работников коммунальных служб угощали традиционными казахскими блюдами.