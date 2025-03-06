Наурызнама – новый бренд Казахстана

14 марта 2025 года в Казахстане стартует общенациональная декада Наурызнама, которая приобретает в этом году более глубокий смысл, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, в 2024 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева утвержден новый формат празднования Наурыз мейрамы – декада Наурызнама, а также новый логотип праздника.

Так, три тюльпана в едином логотипе "Наурыз" символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана.

Исторически Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия.

Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем. Если Наурыз является международным праздником, который отмечают в Центральной Азии, Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, то Наурызнама – это исконно народный праздник Великой степи, длившийся не менее 8 дней.

Об этом писали великий Абай, известный этнограф-ученый Машхур Жусип Копейулы.

Таким образом, Наурызнама – это не искусственная новация, а развитие традиционного уклада, в котором праздники всегда были многогранными и многодневными. В 2024 году по всей стране в рамках декады было организовано более 800 мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера, благотворительные акции, культурно-спортивные события и многое другое.

Этот уникальный праздник объединяет людей разных возрастов и социальных групп, создавая атмосферу единства, взаимопонимания и уважения к национальным традициям.

Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана.

В прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы президент особо отметил, что "испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия".

Сегодняшний формат, при котором каждый день декады Наурызнама посвящен отдельному аспекту жизни общества, позволяет наполнить его глубоким смыслом, подчеркивая, что обновление должно затрагивать все сферы – от личных взаимоотношений до общественных ценностей.

Тематические дни – "Көрісу – Амал мерекесі" (день приветствий, теплых встреч и добрых пожеланий), "Қайырымдылық" (день благотворительности), "Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр" (день культуры и национальных традиций), "Шаңырақ" (день семьи), "Ұлттық киім" (день национальной одежды), "Жаңару" (день обновления), "Ұлттық спорт" (день национальных видов спорта), "Ынтымақ" (день единства и солидарности), "Жыл басы" (Новый год) и "Тазару" (день очищения) – отражают важнейшие аспекты казахстанской культуры и ценностей.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Кроме того, Наурызнама – это не только важный внутренний фактор укрепления единства, но и значимый элемент внешнего позиционирования Казахстана.

Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину.

Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тыс. мероприятий, направленных на популяризацию традиций, культуры и истории народа.

В регионах пройдут различные мероприятия, включая флешмоб "Қамажай" в Астане, проект "Наурыз-Арбат" в Акмолинской области с участием представителей креативных индустрий и мастеров прикладного искусства, шествие "Кимешектер шеруі" в Кокшетау, в котором ожидается участие свыше 1 тыс. женщин, парад национальных костюмов "Ұлттық киім – ұлт бейнесі" в Актобе и многие другие.