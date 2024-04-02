Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за талых вод

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2 апреля 2024 года в 18:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, из-за чего в четырех областях Казахстана введены ограничения, сообщает Zakon.kz.

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