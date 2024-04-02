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Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за талых вод

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 18:17 Фото: скриншот видео
2 апреля 2024 года в 18:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, из-за чего в четырех областях Казахстана введены ограничения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол", ограничения коснулись четырех дорог в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях на протяженности 216 км.

"На данный момент на республиканских дорогах задействовано 696 единиц техники и 1618 человек", – говорится в сообщении.

Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.

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Елена Беляева
Абайская область Казавтожол Акмолинская область Карагандинская область Костанайская область
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