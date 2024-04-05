Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане

В Костанайской области на республиканской трассе в двух местах произошел перелив реки на трассу, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола", 5 апреля около 09:00 на участке автодороги Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, 253-й километр и 254-й километр, зафиксировали два перелива через проезжую часть. Причиной послужил разлив разлив реки Тобол и приход большого количества воды из России.

"Первый перелив (253 км) имеет ширину 250 м и высоту 15 см, а второй (254 км) – ширину 300 м и высоту 15 см. На указанных участках дороги находятся два водопропускных сооружения", – отметили в "КазАвтоЖоле".

Для обеспечения безопасности на месте организовано круглосуточное дежурство, установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики. Также ведут работы по укреплению обочин инертным материалом и мешкотарой с песком.





На данный момент ограничений движения нет.

Утром 5 апреля сообщалось, что в Казахстане талыми водами затопило республиканские трассы в трех областях.