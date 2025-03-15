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События

От дождя до бурана: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 20:33 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 16 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Костанайской области ожидаются ночью на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидается гололед, на севере, западе, юге области туман. В Костанае утром и днем ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Конаеве ночью ожидается туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидается туман, на дорогах гололедица.

На западе, севере, в центре области Улытау ожидается туман, на дорогах гололедица. В Жезказгане ожидается туман, на дорогах гололедица.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на юге, востоке области осадки (преимущественно дождь). На западе, севере, юге области гололед, туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Гололед, временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ночью ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесет 16 марта осадки в несколько регионов Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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