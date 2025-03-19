Прописку могут ограничить в Астане: когда маслихат примет решение

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года высказался о возможности ограничения прописки в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда будет принято решение депутатами маслихата в части ограничения прописки в Астане.

"Этот вопрос обсуждают как депутаты, так и другие государственные органы. В Астане, как вы знаете, на сегодняшний день официально проживает примерно 1 550 000 человек. Однако фактически в городе находится около 1 800 000-1 900 000 человек без официальной регистрации. Поэтому многие зарегистрированы не по месту фактического проживания. Думаю, в скором времени эти вопросы будут урегулированы. Предположительно, в первом полугодии", – заявил Табигат Зейнулкабден.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана.