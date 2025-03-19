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Общество

Пробки в часы пик: могут ли сократить рабочий день в Астане

часы, время, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 13:52 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года высказался о возможности сокращения рабочего дня в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли депутаты маслихата Астаны наряду с предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.

"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет (работать в случае пересмотра графиков работы. – Прим. ред.). Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", – заявил в ответ Табигат Зейнулкабден.

18 марта 2025 года заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев рассказал о возможности пересмотра времени работы министерств. Такая мера направлена на решение проблемы пробок в городе в часы пик.

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Мадина Мамырханова
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