Пробки в часы пик: могут ли сократить рабочий день в Астане
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года высказался о возможности сокращения рабочего дня в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, могут ли депутаты маслихата Астаны наряду с предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.
"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет (работать в случае пересмотра графиков работы. – Прим. ред.). Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", – заявил в ответ Табигат Зейнулкабден.
18 марта 2025 года заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев рассказал о возможности пересмотра времени работы министерств. Такая мера направлена на решение проблемы пробок в городе в часы пик.
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