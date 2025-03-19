Пробки в часы пик: могут ли сократить рабочий день в Астане

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года высказался о возможности сокращения рабочего дня в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли депутаты маслихата Астаны наряду с предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.

"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет (работать в случае пересмотра графиков работы. – Прим. ред.). Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", – заявил в ответ Табигат Зейнулкабден.

18 марта 2025 года заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев рассказал о возможности пересмотра времени работы министерств. Такая мера направлена на решение проблемы пробок в городе в часы пик.