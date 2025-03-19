Есть ли угроза паводков в Астане
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года высказался о рисках паводков в городе, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, не "поплывет" ли весной Астана.
"Если по городу посмотреть, большинство снега растаяло. Активно работают у нас акиматы районов, они вывозят снег, снежные полигоны переполнены, снега много в этом году. Неделю назад большие осадки выпали. В частном секторе есть проблемы, конечно, туда основные силы перебросили. Это Сарыаркинский, Байконурский районы, часть Алматинского", – ответил Табигат Зейнулкабден.
6 марта 2025 года этот же вопрос прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
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