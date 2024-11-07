Могут ли в Астане передвинуть на час назад начало рабочего дня

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 6 ноября 2024 года высказался о возможности пересмотра начала рабочего дня в столице на фоне смены часового пояса. Жители города жалуются, что стало рано темнеть, сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны поинтересовался, могут ли перевести начало рабочего дня на час назад. Он мотивировал свое предложение тем, что в городе рано темнеет и дети боятся возвращаться в темноте домой, так как не все родители могут их встречать.

"Это все надо обсуждать с людьми. Это ваше предложение такое. Кому-то оно не понравится, я уверен. Поэтому однозначное решение, которое всех устроит, невозможно принять именно в направлении, которое вы задали. Кому-то удобно так, кому-то – по-другому. В городе много людей живет", – ответил Женис Касымбек.

Позже он сообщил, что сегодня первый раз поднимается вопрос по подвижке начала рабочего дня.

"Этот вопрос даже не рассматривается", – однозначно заявил глава города.

6 ноября 2024 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, как быть родителям, чьи дети возвращаются из школы в темноте.

