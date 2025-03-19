Стало известно, почему в спецЦОНах Казахстана перестали выдавать права

Сегодня, 19 марта 2025 года, казахстанцы столкнулись с проблемой выдачи водительских удостоверений в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах). На это отреагировали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации подтвердили наличие проблемы и заверили, что уже ведутся соответствующие работы:

"Уважаемые услугополучатели! Сообщаем, что 19 марта 2025 года в спецЦОНах страны услуга "Выдача водительских удостоверений" недоступна в связи с некорректной работоспособностью информационной системы государственного органа. Уполномоченный орган ведет восстановительные работы".

При этом в "Правительстве для граждан" отметили, что прием теоретических и практических экзаменов будет осуществляться в штатном режиме только для услугополучателей с ранее забронированной очередью .

Обновлено в 17:40

Также в госкорпорации сообщили, что из-за некорректной работы информационной системы по учету административных правонарушений приостановлен прием услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

"Как только будет решена проблема со стороны уполномоченного органа, спецЦОНы возобновят прием заявлений. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за терпение", – обратились к казахстанцам в НАО.

Материал по теме Новая услуга появилась в спецЦОНах Казахстана

Ранее сообщалось, что сервисы электронного правительства будут недоступны в Казахстане. Причина – технические работы, которые запланированы с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта 2025 года.