Забронировал очередь на практический экзамен, но не пришел: что нужно знать кандидатам в водители

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня ответили на интересный вопрос казахстанца, который не смог прийти в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН) на практический экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

По словам кандидата в водители, ранее он бронировал очередь на практический экзамен, но не смог прийти в назначенное время. В связи с этим он поинтересовался, засчитывается ли это как неудачная попытка сдачи экзамена.

"Нет, если вы не приступили к сдаче практического экзамена в назначенный день, попытка не засчитывается. Вы можете повторно забронировать время сдачи экзамена", – ответили ему в госкорпорации 22 мая 2025 года.

13 мая 2025 года стало известно, что в спецЦОНах Казахстана внедрили технологию биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг. Позднее казахстанцам показали, как она работает.