Более 35 млн тенге заработали казахстанцы благодаря жалобам на коррупционеров
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в 2024 году ведомством поощрены 104 гражданина на общую сумму 35,5 млн тенге, в том числе 38 государственных служащих награждены грамотами, передает корреспондент Zakon.kz.
Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, злоупотребление полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.
Наибольшее количество поощренных лиц приходится на департаменты по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям, где поощрено от 6 до 10 человек.
"В 2024 году в Шымкенте на сумму 6 млн тенге, или 10% от суммы взятки, поощрен гражданин "Б" за оказанное содействие в пресечении преступной деятельности граждан "Т" и "Б". Департаментом по Астане на сумму 3 млн тенге поощрен гражданин "Т" за сообщение о коррупции в отношении двух граждан, подстрекавших к даче взятки сотрудникам полиции", – рассказал Данияр Бигайдаров.
Ранее сообщалось, что "шоковую терапию" от последствий коррупции провели для более чем 2,5 тыс. казахстанских госслужащих.
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