#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

Более 35 млн тенге заработали казахстанцы благодаря жалобам на коррупционеров

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 14:22 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в 2024 году ведомством поощрены 104 гражданина на общую сумму 35,5 млн тенге, в том числе 38 государственных служащих награждены грамотами, передает корреспондент Zakon.kz.

Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, злоупотребление полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

Наибольшее количество поощренных лиц приходится на департаменты по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям, где поощрено от 6 до 10 человек.

"В 2024 году в Шымкенте на сумму 6 млн тенге, или 10% от суммы взятки, поощрен гражданин "Б" за оказанное содействие в пресечении преступной деятельности граждан "Т" и "Б". Департаментом по Астане на сумму 3 млн тенге поощрен гражданин "Т" за сообщение о коррупции в отношении двух граждан, подстрекавших к даче взятки сотрудникам полиции", – рассказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что "шоковую терапию" от последствий коррупции провели для более чем 2,5 тыс. казахстанских госслужащих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: