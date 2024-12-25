Какие активы и из каких стран вернули в Казахстан

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 25 декабря 2024 года на брифинге в ведомстве рассказал о возврате различных активов в страну, сообщает Zakon.kz.

Как он отметил, в число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

"В текущем году несколько объектов, среди них бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета", – сказал Данияр Бигайдаров.

Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге.

В столице три особняка стоимостью свыше 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата Астаны для детей с инвалидностью. Один из люксовых объектов – резиденция в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тыс. кв. м. с земельным участком 135 гектаров передана управлению образования Астаны.

"Все возвращаемые государству активы направляются на использование в социальных целях", – подчеркнул представитель агентства.

Также немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила 670,5 млн долларов, или порядка 297,5 млрд тенге, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии (36,8 млрд тенге), Лихтенштейна (116,7 млрд), ОАЭ (6,3 млрд), Турции (6,5 млрд) и деньги от продажи иностранных ценных бумаг (135,8 млрд).

Кроме того, в России и Франции установлены активы, которые на сегодня переданы ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

С 2022 года агентством обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1,1 трлн тенге, из них 321,6 млрд тенге возмещены напрямую в бюджет.

Ранее сообщалось, что проверять легальность происхождения активов в Казахстане планируют по-новому.