Оформляли все на родственников: арестованы активы коррупционеров на миллиарды тенге

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, как чиновники оформляли имущество на своих родственников, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.

"Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов. Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника. В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль. В области Жетысу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру. Это не единичные случаи", – рассказал Данияр Бигайдаров.

По его словам, на все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.

Он отметил, что по поручению главы государства все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.

Ранее официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре бывшему руководству и сотрудникам "Банка Астаны".