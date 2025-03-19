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Общество

Строить мусороперерабатывающие заводы и развивать в Алматы электротранспорт призвал депутат

Депутат Помонмарев рассказал, как решить проблему экологии, алматинцы пылесосят воздух, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 14:43 Фото: Мажилис
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев призвал строить мусороперерабатывающие заводы для решения проблем с экологией. По его мнению, это позволит воспитать в людях привычку к раздельному сбору отходов и экономии ресурсов, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседания Мажилиса, посвященном реализации реформ президента, депутат заявил, что предвыборная программа последовательно реализуется.

"И здесь принцип "Слышащего государства" раскрывается в полной мере, в том числе, в работе Парламента", – начал свое выступление член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Пономарев отметил, что в Казахстане растет количество площадок для диалога: от школьных дебатов до Национального курултая. А благодаря инициативам, выдвинутым на Курултае, в стране уже приняты действенные законы, появились начинания, переросшие в национальные движения.

"Дельные предложения участников Национального курултая практически мгновенно находят отклик у главы государства. Это самый короткий путь от идеи до принятия решений. Так было с вопросами экологии, формирования новой экологической культуры и бережного отношения к природе, которые, по сути, делают уже политическую повестку", – отметил Сергей Пономарев.

В качестве примера депутат привел общенациональный проект "Таза Qazaqstan" партии AMANAT. В прошлом году в нем приняли участие 6 миллионов граждан Казахстана. Люди собрали 1,5 миллиона тонн мусора и высадили свыше полутора миллионов деревьев.

Среди таких движений он также упомянул акции "Таза бейсенбі", Road-эстафету. Благодаря принятому закону о борьбе с вандализмом очищено более 500 памятников исторического, культурного и природного наследия.

"Вот теперь надо переходить на другой уровень и инициировать строительство мусороперерабатывающих заводов, тем самым воспитывать в людях привычку к раздельному сбору отходов и экономию ресурсов. Только вместе мы сможем добиться того, чтобы ответственное отношение к окружающей среде и забота о природе стали ментальной частью поведения и граждан, и власти", – заключил депутат.

Он также обратил внимание на экологическое бедствие в Алматы, отметив, что алматинцы уже пылесосят воздух, чтобы привлечь внимание к беде мегаполиса.

"Полагаю, что город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить гос и квазигосорганизации, а акимату Алматы – увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем. Все без исключения такси и каршеринг необходимо перевести на электротягу," – считает Пономарев.

Также экологию в городе может улучшить дальнейшее развитие города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, в 2050 году смогут проживать до 2 миллионов человек.

Ранее научный сотрудник КазНИИ защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев рассказал, зачем в Алматы посадят порядка двух тысяч крупномерных саженцев. Такие сосны, вяз, ясень и ели будут способствовать улучшению экологической ситуации вдоль оживленных городских пространств.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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