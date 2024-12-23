Депутат о казахстанских авиакомпаниях: Самые опаздывающие и не извиняющиеся

Депутат Сергей Пономарев 23 декабря 2024 года в Мажилисе озвучил ряд проблем транспортной отрасли в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат раскритиковал доклад министра транспорта Марата Карабаева.

"Я прослушал ваш доклад – "предлагаем", "сделаем", "запустим" и чем дальше срок, тем красивее цифры. Я, к сожалению, вашего оптимизма не разделяю: состояние ж/д-инфраструктуры ужасающее – 61% износа локомотивов. Небо над республикой мы бездарно теряем в пользу государств-соседей. Давно от нас ушли такие мировые гиганты, как Lufthansa, KLM в угоду нашим монополистам Air Astana и SCAT. Зато можем похвастаться, что у нас самые опаздывающие и при этом не извиняющиеся авиакомпании и самый дорогой лоукостер", – озвучил Пономарев.

Также он уточнил, почему за 10 лет построили только одну дорогу до срока и без увеличения изначальной стоимости.

"Это БАКАД, и то, потому что ее строили иностранцы. Отечественные компании тормозятся "Казавтожолом", стоимость проектов завышается, сроки продлеваются бесконечно. В июле Банк развития Казахстана выделил "Казавтожолу" 450 млрд тенге, но неизвестны сроки возврата этих сумм и условия. Озвучьте, пожалуйста, какова долговая нагрузка у компании, как планирует рассчитываться? Мы не видим, что министерство заинтересовано в работе с иностранными инвесторами", – озвучил спикер.

Он поинтересовался, почему иностранные "дорожники" строят многократно быстрее, без пересмотра срока и цены, а также качественнее.

"И второе – крошечная, но стратегически важная автодорога, связывающая Алматы с БАО, которое обеспечивает питьевой водой город, а дорога, служившая 50 лет, обрушилась в пропасть три года назад. Промоины достигают 50 метров, дорогу просто закрыли, проект капитального ремонта разработан еще в 2021 году и получил положительное заключение. Когда она будет отремонтирована, может быть, потом передать ее на баланс города, раз вы не можете обеспечить ее ремонт?" – сказал депутат.

Карабаев на вопрос про долговую нагрузку сообщил, что в долг было получено 435 млрд с базовой ставкой +0,75%, потому что брали в разных валютах.

"Эти средства направлены на средний ремонт, который в 10 раз дешевле реконструкции и капремонта. И строить их будут в два раза быстрее, потому что не нужно ПСД, только ведомственная экспертиза", – ответил министр.

По его словам, основная задача заключается в том, чтобы в тендерных процедурах главными подрядными организациями становились казахстанские компании, и для этого принимается комплекс мер.

"Казахстанские не могут участвовать в проектах, финансируемых международными фининститутами, потому что оборот компаний, допустим, требуется свыше 100 млн долларов, но таких компаний в Казахстане нет, поэтому мы дробим участки. Либо сейчас провели успешные переговоры с банками, если в консорциуме есть казахстанская компания, то предоставляется скидка", – рассказал Карабаев.

Ранее депутат Нуртай Сабильянов заявил о конфликте интересов при строительстве дорог в Казахстане.