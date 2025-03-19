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Общество

В Таразе продали здание "Казахтелекома" по заниженной цене: Антикор завершил расследование

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

Компания является ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости "Казахтелекома".

"Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге", – сказал Данияр Бигайдаров.

Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в реализации здания по заведомо заниженной стоимости.

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Бауыржан Муканов
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