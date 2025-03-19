В Таразе продали здание "Казахтелекома" по заниженной цене: Антикор завершил расследование

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

Компания является ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости "Казахтелекома". "Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге", – сказал Данияр Бигайдаров. Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность. Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в реализации здания по заведомо заниженной стоимости.

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