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Законодательство РК

Ущерб в 450 млн тенге: бывшего гендиректора филиала "Казахтелекома" подозревают в злоупотреблении полномочиями

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:28 Фото: Zakon.kz
В злоупотреблении полномочиями подозреваются должностные лица Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком", являющегося ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании. Об этом Zakon.kz 2 декабря 2024 года рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении должностных лиц Сервисной фабрики по факту злоупотребления полномочиями расследуется Антикоррупционной службой по Жамбылской области.

"Бывший генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге", – говорится в сообщении.

В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного вреда, как отметили в Антикоре, на вышеуказанный объект наложен арест.

"С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается. Иные сведения, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, распространению не подлежат", – заключили в Антикоррупционной службе.

26 ноября 2024 года стало известно, что глава ветслужбы Туркестанской области отобрал премии у 115 сотрудников. Суд признал Бегманова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

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