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Общество

Запретить законом роль "помогаек" требует депутат

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:51 Фото: Zakon.kz
Депутат Бакытжан Базарбек на заседании Мажилиса 19 марта 2025 года заявил, что такие посредники обещают решить проблему человека, который и без того находится в сложном положении, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат указал на рост числа так называемых "помогаек", то есть посредников, якобы решающих вопросы граждан.

"По данному вопросу также стоит принять справедливые решения и на законодательном уровне ввести для них запреты. Хотелось бы повторить, что данные "помогайки" обещают неисполнимые решения заявителям, тем самым вводят в заблуждение и без того попавшего в сложное положение человек. Нужно это законодательно запретить", – заявил он.

9 апреля 2024 года сообщалось, что в Караганде установили преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции. В нее, по данным прокуратуры области, входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки".

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Мадина Мамырханова
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