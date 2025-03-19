Запретить законом роль "помогаек" требует депутат

Фото: Zakon.kz

Депутат Бакытжан Базарбек на заседании Мажилиса 19 марта 2025 года заявил, что такие посредники обещают решить проблему человека, который и без того находится в сложном положении, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат указал на рост числа так называемых "помогаек", то есть посредников, якобы решающих вопросы граждан. "По данному вопросу также стоит принять справедливые решения и на законодательном уровне ввести для них запреты. Хотелось бы повторить, что данные "помогайки" обещают неисполнимые решения заявителям, тем самым вводят в заблуждение и без того попавшего в сложное положение человек. Нужно это законодательно запретить", – заявил он. 9 апреля 2024 года сообщалось, что в Караганде установили преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции. В нее, по данным прокуратуры области, входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки".

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