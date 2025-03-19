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Общество

Как лудоманы научились обманывать казино

ставка, лудомания, зависимость , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:00 Фото: pixabay
Юрист Национальной ассоциации операторов казино Артем Тимошенко на заседании в Сенате 19 марта 2025 года рассказал о лазейках в норме закона по ограничению участия в азартных играх, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Артем Тимошенко рассказал о фактах злоупотребления правом на игру.

"Граждане умышленно вносят себя в реестр самоограниченных, условно, за пять минут до входа в казино. И пока система обрабатывает этот запрос, они входят в казино или букмекерскую контору и начинают игру. В случае выигрыша они не говорят, что они самоограниченные, а в случае проигрыша говорят о том, что они не могут делать ставки, и пытаются возвращать какие-то деньги", – заявил он.

Для борьбы с такими фактами юрист предлагает предусмотреть административную ответственность за такие факты.

4 декабря 2024 года сообщалось, что казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile.

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Мадина Мамырханова
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