#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

Миллион казахстанцев являются игроманами: в Минтуризма опровергли информацию

лудования, игромания, ставки , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:47 Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, сколько человек в Казахстане страдает от игровой зависимости, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил итоги исследования, проведенного совместно с Минздравом.

"По нашим данным, 350 тыс. граждан систематически играют два и более раз. Это не значит, что все они являются лудоманами. Из них 36 тыс., по справкам Минздрава, являются игроманами, то есть, кто страдает зависимостью", – заявил вице-министр.

По его данным, эти показатели соответствуют мировым: международный опыт показывает, что примерно 10% от систематически играющих являются зависимыми.

"У нас показатели примерно такие же. И та информация, что у нас 350 тыс. лудоманов, и еще была информация, что у нас миллион лудоманов, она не подтвердилась и не соответствует действительности", – резюмировал вице-министр.

Ранее Ержан Еркинбаев рассказал, могут ли ввести тестирование на игровую зависимость при приеме на госслужбу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: