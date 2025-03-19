Миллион казахстанцев являются игроманами: в Минтуризма опровергли информацию

Фото: pixabay

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, сколько человек в Казахстане страдает от игровой зависимости, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил итоги исследования, проведенного совместно с Минздравом. "По нашим данным, 350 тыс. граждан систематически играют два и более раз. Это не значит, что все они являются лудоманами. Из них 36 тыс., по справкам Минздрава, являются игроманами, то есть, кто страдает зависимостью", – заявил вице-министр. По его данным, эти показатели соответствуют мировым: международный опыт показывает, что примерно 10% от систематически играющих являются зависимыми. "У нас показатели примерно такие же. И та информация, что у нас 350 тыс. лудоманов, и еще была информация, что у нас миллион лудоманов, она не подтвердилась и не соответствует действительности", – резюмировал вице-министр. Ранее Ержан Еркинбаев рассказал, могут ли ввести тестирование на игровую зависимость при приеме на госслужбу.

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