Будут ли при приеме на госслужбу тестировать на игровую зависимость в Казахстане

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, почему госслужащим нельзя играть в азартные игры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли возможность введения тестирования на игровую зависимость при приеме на госслужбу.

"Мы, как Министерство туризма и спорта, над таким вопросом еще не думали. Более того, скажу, что это, наверное, не совсем наш вопрос, но мы готовы принимать участие в этом процессе", – заявил он.

В целом, по его данным, человек при лудомании и в целом систематической приобщенности к азартным играм становится подверженным манипуляциям.

"Если ты госслужащий и решаешь вопросы отрасли или региона, то, конечно, ты должен быть абсолютно трезв и объективен в своих решениях. Госслужащим вообще не следует заниматься азартными играми, чтобы держать себя в трезвом тонусе и не попадать под разные влияния и манипуляции", – считает вице-министр.

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