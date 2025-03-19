#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

Будут ли при приеме на госслужбу тестировать на игровую зависимость в Казахстане

МТС, казино, госслужба , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:37 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, почему госслужащим нельзя играть в азартные игры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли возможность введения тестирования на игровую зависимость при приеме на госслужбу.

"Мы, как Министерство туризма и спорта, над таким вопросом еще не думали. Более того, скажу, что это, наверное, не совсем наш вопрос, но мы готовы принимать участие в этом процессе", – заявил он.

В целом, по его данным, человек при лудомании и в целом систематической приобщенности к азартным играм становится подверженным манипуляциям.

"Если ты госслужащий и решаешь вопросы отрасли или региона, то, конечно, ты должен быть абсолютно трезв и объективен в своих решениях. Госслужащим вообще не следует заниматься азартными играми, чтобы держать себя в трезвом тонусе и не попадать под разные влияния и манипуляции", – считает вице-министр.

Ранее юрист Национальной ассоциации операторов казино Артем Тимошенко рассказал о том, как игроманы научились обманывать казино и букмекерские конторы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: