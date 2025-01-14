Курорт Шымбулак перегружен туристами: Бектенов поручил строить новые горнолыжные трассы

Премьер-министр Олжас Бектенов 14 января 2025 года на заседании правительства поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами активизировать работу по привлечению инвесторов и созданию выгодных условий для строительства спортивной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что надо активизировать работу по популяризации объектов спортивной инфраструктуры. Например, курорт Шымбулак привлек за прошлый год свыше 1,5 млн любителей горных лыж.

"Загруженность курорта превышает его проектную мощность в сутки. Это говорит о том, что нужно и далее развивать курорт, прорабатывать новые горнолыжные трассы в Алматы, Алматинской области, Восточном Казахстане и в других регионах", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что новые объекты должны быть доступны для населения.

Кроме того, премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимним IX Азиатским играм. Он поручил Министерству культуры и информации обеспечить бесперебойную, качественную трансляцию Азиатских игр с участием казахстанских спортсменов.

Олжас Бектенов пожелал спортсменам национальной сборной Казахстана успешного выступления на Азиаде.

"Надеемся, что наши спортсмены хорошо выступят на предстоящих Азиатских играх и подарят казахстанцам настоящий праздник спорта", – заключил глава правительства.

Кто представит Казахстан на предстоящих зимних Азиатских играх в Китае, можно прочитать здесь.

