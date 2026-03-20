События

Жительница Алматы довела болезнь до 25 кг

Фото: Zakon.kz
В Алматы врачи провели сложную операцию и удалили пациентке гигантскую опухоль весом почти 25 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Об этой истории рассказали сегодня, 20 марта 2026 года, в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как оказалось, женщина 1957 года рождения в течение нескольких месяцев не обращалась к медикам и пыталась лечиться самостоятельно, принимая биологически активные добавки.

По словам родственников, она скрывала свое состояние и даже оформляла кредиты на покупку БАДов. К сожалению, за это время новообразование стремительно увеличивалось.

Только после ухудшения самочувствия пациентка обратилась в онкоцентр.

"Обследование показало крупную опухоль брюшной полости и малого таза размером около 55×35 сантиметров, которая фактически занимала всю брюшную полость".Пресс-служба Минздрава РК

Врачи сразу же приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция длилась более двух часов и прошла успешно – опухоль полностью удалили.

По результатам гистологии диагностирована липосаркома, что подтверждает злокачественный характер образования. Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии и находится под наблюдением специалистов.

Немного ранее сообщалось, что в Казахстане фиксируют завозные случаи малярии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
