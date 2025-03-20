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Общество

Суд по делу Ерлана Кожагапанова близится к завершению

Ерлан Кожагапанов , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 12:45 Фото: primeminister.kz
Рассмотрение в суде дела бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова близится к завершению, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате, Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Они обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Ущерб превысил 1 млрд тенге.

"Суд идет активно, я думаю, на стадии завершения. По санкции статьи, которую мы им инкриминируем, если не ошибаюсь, грозит от 7 до 12 лет.  Но, я думаю, с учетом всех обстоятельств суд примет решение", – сказал Дархан Куракбаев.

Он добавил, что суд проходит в открытом режиме.

Ранее сообщалось, что Кожагапанов в интересах коммерческой организации пролоббировал заключение договора в 2018 году по организации XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Петропавловске. При этом смета для проведения форума была необоснованно увеличена в два раза. Это привело к необоснованному расходу бюджетных средств. 

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Бауыржан Муканов
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