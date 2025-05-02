По делу Ерлана Кожагапанова возобновлено судебное следствие

Судья Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Канат Тобагалиулы 2 мая 2025 года по ходатайству прокурора возобновил судебное следствие по делу экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, сообщает Zakon.kz.

Суд должен был перейти к заключительным прениям, но прокурор Арман Кизикен попросил допросить специалиста Азата Ержанова в части отрицательного экспертного заключения столичной палаты оценщиков по его отчету. Он, будучи на онлайн-связи, рассказал, что находится в командировке в Акмолинской области, и попросил время на ознакомление с заключением.

Адвокаты защиты и Ерлан Кожагапанов выступили против допроса Ержанова, утверждая, что его заключение уже признано недостоверным. Тем не менее Канат Тобагалиулы удовлетворил ходатайство прокурора.

"Сегодня было оглашено заключение эксперта палаты оценщиков города Астана. В нем сказано, что оценщик Ержанов, готовя это заключение, не сделал того-то, не сделал этого, неправильно принял такие-то документы, не применил коэффициенты различные и так далее. Это масса замечаний", – заявил адвокат Нурлан Бейсекеев.

Азат Ержанов в ответ сообщил, что есть вопросы по актуальности данных его отчета. И замечания, отраженные в заключении, могут быть несущественными. Он пообещал предоставить пояснения и дополнительные расчеты в понедельник.

Ранее сообщалось, что Ерлану Кожагапанову отказали в изменении меры пресечения. Его обвиняют по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. Бывший вице-министр культуры и спорта предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере") УК РК. Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Он находится под арестом, Ляззат Коккозова – под домашним арестом.