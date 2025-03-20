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Общество

Сколько человек признаны банкротами в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Комитета госдоходов Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК 20 марта 2025 года озвучил последние данные по банкротству физлиц в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сеилжан Ахметов напомнил, что закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" действует с 3 марта 2023 года.

"За весь период действия закона 22 600 граждан с неисполненными обязательствами на сумму 120 миллиардов тенге признаны банкротами. Семь граждан восстанавливают свою платежеспособность, исполняя свои обязательства по новому графику в рамках плана. Больше всего подано заявлений в Алматинской области – более 23 тысяч заявлений, это 11,8% от всех заявлений по республике. Меньше всего в области Улытау – около 2000, или 1%", – добавил он.

Всего подано было около 200 тыс. заявлений. Отказы в проведении данной процедуры получили 145 тыс. граждан.

"На сегодняшний день, я думаю, именно по закону о банкротстве достигнута цель – закредитованность населения снижается с каждым годом. Вот если привести статистику с 2023 года, уже в 2025 году все больше и больше заявлений. Каждый год мы работаем над улучшением законодательства", – пояснил спикер.

17 июля 2024 года сообщалось об упрощении процедуры банкротства в Казахстане.

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Мадина Мамырханова
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