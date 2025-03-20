#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

28-градусная жара, снег и дожди: погода на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астану вернутся морозы и осадки, в Алматы ожидается дождь, а в Шымкенте – жара до 28°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 21-23 марта 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 21 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +2+4°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.
  • 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
  • 23 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.
  • 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:54
Морозы, дожди и снег вновь надвигаются на Казахстан

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 20 марта 2025 года объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Общество
02:38, 21 марта 2025
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: