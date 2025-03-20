28-градусная жара, снег и дожди: погода на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астану вернутся морозы и осадки, в Алматы ожидается дождь, а в Шымкенте – жара до 28°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 21-23 марта 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 21 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +2+4°С.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +2+4°С. 22 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С. 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Алматы 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С. 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С. 23 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Шымкенту 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С. 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С. 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. Материал по теме Морозы, дожди и снег вновь надвигаются на Казахстан Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 20 марта 2025 года объявлено штормовое предупреждение.

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