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Общество

Казахстанцам напомнили важные детали по приобретению оружия

Казахстанцам напомнили важные детали по приобретению оружия, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 18:50 Фото: polisia.kz
В Казахстане в рамках усиления контроля за оборотом оружия внесены изменения в законодательство, касающиеся включения охолощенного оружия в категорию гражданского оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 марта 2025 года, проинформировали в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

"Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать сигнальное и охолощенное оружие только у юридических лиц-поставщиков (оружейных магазинов), без разрешения на их приобретение, после предъявления справки об отсутствии судимости, данных из центров психического здоровья и справки о прохождении программы подготовки владельцев и пользователей гражданского оружия", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Согласно требованиям ст. 482 КОАП РК, введена ответственность за незаконное хранение, ношение и реализацию сигнального и охолощенного оружия.

"В связи с этим гражданам необходимо в добровольном порядке сдать в органы внутренних дел все имеющееся у них незарегистрированное сигнальное и охолощенное оружие, согласно действующему законодательству", – подчеркнул Асхат Кулбаев.

16 марта 2025 года сообщалось, что пневматические пистолеты и 50 тысяч SIM-карт нашли у мошенников в области Жетысу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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