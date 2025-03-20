Казахстанцам напомнили важные детали по приобретению оружия

В Казахстане в рамках усиления контроля за оборотом оружия внесены изменения в законодательство, касающиеся включения охолощенного оружия в категорию гражданского оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 марта 2025 года, проинформировали в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

"Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать сигнальное и охолощенное оружие только у юридических лиц-поставщиков (оружейных магазинов), без разрешения на их приобретение, после предъявления справки об отсутствии судимости, данных из центров психического здоровья и справки о прохождении программы подготовки владельцев и пользователей гражданского оружия", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Согласно требованиям ст. 482 КОАП РК, введена ответственность за незаконное хранение, ношение и реализацию сигнального и охолощенного оружия.

"В связи с этим гражданам необходимо в добровольном порядке сдать в органы внутренних дел все имеющееся у них незарегистрированное сигнальное и охолощенное оружие, согласно действующему законодательству", – подчеркнул Асхат Кулбаев.

16 марта 2025 года сообщалось, что пневматические пистолеты и 50 тысяч SIM-карт нашли у мошенников в области Жетысу.