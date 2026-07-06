Астана отмечает День столицы: праздничные концерты проходят в жилых массивах всех шести районов

В честь Дня столицы сегодня, 6 июля 2026 года, в жилых массивах всех шести районов Астаны проходят праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, праздничные программы стартовали в 11:00, 12:00 и 14:00 и проходят на десятках площадок по всему городу.

Район Байконыр

С 11:00 праздничные концерты проходят в жилых массивах Ондирис и Кирпичный. Перед началом концертной программы для жителей и юных гостей организованы развлекательные мероприятия с участием аниматоров.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На сцене выступают Айгуль Иманбаева, Досымжан Танатаров, Гульнур Оразымбетова, трио "Өркен" и другие артисты.

Район Есиль

Праздничные мероприятия проходят в жилых массивах Пригородный, Багыстан и ЖК "Орман парк". В Пригородном и ЖК "Орман парк" концерты начались в 11:00, в Багыстане праздничная программа начнется в 14:00.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Для детей и семей подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров. Перед жителями выступают Лукпан Жолдасов, Меруерт Бакыт, DOS, дуэт Нурлан и Мурат, Курмаш Махан и другие исполнители.

Район Нура

С 11:00 праздничный концерт проходит в парке "Айгыржал" (ЖМ Уркер), а в 14:00 праздничная программа начнется в парке "Жагалау".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Для жителей и гостей района выступают группа "Астана", Айдын Жумабай, трио "Томирис", Мади Кадыров и другие артисты.

Район Сарыарка

С 11:00 в парке "Коргалжын" (жилой массив Коктал) проходит праздничный концерт, посвященный Дню столицы, с участием звезд казахстанской эстрады.

Помимо концертной программы для жителей и гостей района организованы соревнования по национальным видам спорта. Принять участие может каждый желающий, а победителей ждут ценные призы.

На сцене выступают дуэт Нурлан и Мурат, Айдын Жумабай, группа "Астана" и другие исполнители.

Район Сарайшык

Праздничные концерты проходят сразу на двух площадках района: в жилом массиве Промышленный мероприятия начались в 12:00, а в микрорайоне Отау концерт стартует в 14:00.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Перед зрителями выступают Айгуль Иманбаева, Медет Шайкелов, Берик Ержанов, группа QAZAQ VOICE и другие артисты.

Район Алматы

С 14:00 праздничные концертные программы начнутся в жилом массиве Железнодорожный и парке "Жеруйык".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Для жителей и гостей района подготовлены выступления Асана Абдралина, Турара Толеутая, Аллажара Кайбара, дуэта Еркебулан и Бауыржан, а также других артистов казахстанской эстрады.