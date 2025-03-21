Швеи Казахстана сшили 500 тюбетеек за час и попали в Книгу рекордов

21 марта в "Конгресс-центре" Астаны 500 казахстанских рукодельниц попали в отечественную Книгу рекордов, сообщает Zakon.kz.

100 мастериц из всех регионов страны всего за час сшили 500 головных уборов – тақия. Самой юной участнице перформанса всего девять лет, пишет "24kz".

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"500 головных уборов тақия – это большое количество. Но оно сложнее тем, что мы ограничиваем их во времени. И это должно быть не просто прошито, но и залекалено. Технически это непросто. Это социальный проект, здесь нет коммерческих задач", – поделился официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов.

В этот же день одежду казахстанских дизайнеров показали президенту Токаеву на ярмарке ремесел.