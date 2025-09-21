Под шаныраком инноваций: роботы обняли алматинцев в День города

В День города на пешеходной улице Панфилова наступило будущее. Умные и подвижные роботы подарили алматинцам невероятные впечатления. Корреспондент Zakon.kz окунулась в атмосферу праздника и инноваций.

В Алматы проходит масштабный цифровой фестиваль Digital Fest Almaty. Улица Панфилова превратилась в центр инноваций, где горожане стали свидетелями невероятной возможности цифровизации.

Фото: Zakon.kz

Близ площади Астана раскинулись десятки digital-зон и инсталляций.

Огромная юрта, внутри которой творилось волшебство: на ее стенах калейдоскопом демонстрировался фильм про Алматы, как из года в год он становится краше и какое будущее его ожидает.

"Фильм показывает процесс с 1975 года до будущего 2055 года. То есть это прошлое и футуристическая цивилизация. Как рос и менялся наш любимый город", – говорит одна из организаторов мероприятия Айсулу Темирланкызы.

Фото: Zakon.kz

А гостей в шатре приветствовали роботы Аруназ и Темирхан. Они здоровались рукопожатием, обнимали алматинцев, поздравляли с праздником и танцевали.

"Это роботы-гуманоиды, которые в будущем будут использоваться, как помощники. Будете с ними на базар ходить, они вам будут пакеты носить. Также у них искусственный интеллект, им можно определенные задачи давать, они будут в маркетах делать онлайн-заказы либо такси вам заказывать и тому подобное. Их специально делают человекоподобными, чтобы быстро внедрить в быт", – поделился Азамат Казенов.

Фото: Zakon.kz

На празднике планируют раздать 600 кг яблок. В том же шатре в одном углу робот нарезал фрукт, а в другом – поливал его шоколадом.

"Приятно было не только наблюдать за шоу, но и взаимодействовать с технологиями. Яблоко, как главный символ нашего города, и отведать его в такой символичный праздник – одно удовольствие. А получить фрукт из рук роботов и вовсе удивительно", – призналась алматинка Сауле Омарова.

Фото: Zakon.kz

К слову, здесь были не только роботы в облике человека, но дроны и собака. Пес продемонстрировал зрителям дружбу, а также супернавыки, такие как скорость и выносливость.

"Собачка анализирует все пространство на 360 градусов. Она идеально чувствует себя, легко адаптируется к любым условиям. Может залезать на ступеньки и спускаться. Ей не преграда обочины, горы. 20 кг может поднимать. А это значит, она может быть не только веселым питомцем, но и полезным помощником для своего хозяина", – инструктор школы пилотирования "Дрон.kz" Акан Узакбай.

На улице образовалась огромная очередь к талантливому роботу-художнику, который за три минуту бесплатно пишет портреты желающих.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Сегодня на мероприятие мы вывезли наш сварочный робот, но все сварочное оборудование сняли и установили, как аттракцион камеру, которая фотографирует гостей. Потом с помощью нейросети снимок обрабатывается и дает алгоритм движения робота. Он на холсте формирует итоговый рисунок. Все зависит от того, чего вы хотите. Программу можно расширить, добавить фон. Но здесь, чтобы не было огромных очередей, мы выбрали оптимальный вариант: 30 секунд формируется изображение и 1,5-2 минуты рисует с тушью", – рассказал Леонид Жабрев.

Фото: Zakon.kz

Алматинцы довольные забирали свои портреты, обнимались с роботами и лакомились яблоками. Горожане и гости Алматы отметили, что благодаря цифровым персонажам смогли прикоснуться к миру будущего уже сегодня.