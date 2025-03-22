Парад кимешеков: кокшетаусцы попали в Книгу рекордов

Кокшетау погрузился в атмосферу единения, красоты и традиций – в честь праздника Наурыз здесь прошел уникальный парад кимешеков, который уже окрестили историческим, сообщает Zakon.kz.

Утро 22 марта началось с яркого шествия, объединившего более 1600 женщин в национальных головных уборах – кимешек, символе уважения, женственности и мудрости казахского народа. Это грандиозное событие, организованное Советом матерей Акмолинской области, стало не только украшением праздника, но и претендентом на запись в Книгу рекордов Казахстана.

Фото: пресс-службы акима Акмолинской области

Парад стартовал с Дворца бракосочетания, где строго по регламенту проводили пересчет всех участниц. Женщинам нужно было преодолеть маршрут в один километр и лишь в финале узнать, была ли достигнута цель. За событием наблюдали тысячи горожан, причем не только воочию, но и онлайн. Шествие сопровождалось прямой трансляцией на местном телеканале и транслировалось на LED-экране главной сцены на площади Абылай хана, позволяя тысячам зрителей, не участвующим лично, стать частью этого поистине душевного и масштабного действа.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Во главе парада шли женщины, чьи имена уже вписаны в культурную, образовательную и общественную летопись региона. Среди них – народная артистка Казахстана Жибек Багисова, заслуженные деятели культуры Бисара Макенова и Орынтай Жусубалина, уважаемый педагог и публицист Алия Ахетова, языковед Марал Жакупова, мастера народного творчества Улжалгас Карымсакова и Гульнар Орынбаева, активистки и лидеры женских организаций Айнур Жахина и Анаргуль Мухамедрахимова. Эти женщины стали живым воплощением традиций, силы духа и красоты казахской женщины.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Невероятный отклик вызвал тот факт, что в параде приняли участие женщины всех возрастов и профессий: многодетные матери, учителя, медики, актрисы, представители рабочих специальностей, а также гостьи из Астаны, Северо-Казахстанской области, районов и сел Акмолинской области. Особенно радостно было видеть, что к шествию присоединились и представительницы других национальностей, тем самым подчеркнув, что кимешек – это не только элемент казахского костюма, но и символ уважения к культуре и традициям страны.

"Наши национальные костюмы, унаследованные от предков, являются благородным наследием, определяющим богатую духовную сокровищницу и самобытность нашего народа. Такие наряды – Золотой мост между прошлым и настоящим, проявление уважения к нашей истории. Я знаю, что путь к этому событию украшен кропотливым трудом: к параду было проведено 20 мастер-классов по пошиву кимешеков. Днем и ночью более 300 рукодельниц из Зерендинского и района Біржан сал трудились над созданием этих одеяний. Было пошито 500 кимешеков, каждый из которых – настоящее произведение искусства, передающее тепло рук и душу мастериц", – подчеркнул в своем выступлении аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который встречал рекордсменок на финише.

После глава региона передал слово представителю Книги Рекордов Казахстана Бахытжану Тастулекову, который огласил долгожданный результат.

"В рамках этого торжества в Кокшетау прошло уникальное мероприятие – шествие матерей в Ақ кимешек, аналогов которому не было ранее. В шествии приняли участие 1600 женщин, и данное событие было внесено в Книгу рекордов Казахстана!", – сообщил Бахытжан Тастулеков.

Подтверждающий сертификат передали Марату Ахметжанову.