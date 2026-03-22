События

Танец-рекорд и путешествие в прошлое: чем запомнился Наурыз в Кокшетау

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 15:14 Фото: акимат Акмолинской области
Кокшетау встречает Наурыз не только традиционными гуляниями, ароматом наурыз коже и звуками домбры. В этом году праздник здесь превратился в масштабное культурное событие, где древние традиции соседствуют с технологиями будущего, а горожане бьют национальные рекорды, сообщает Zakon.kz.

Чем удивлял областной центр гостей и жителей города?

Главная площадь города стала местом одного из самых впечатляющих событий праздника. Более двух тысяч мужчин одновременно исполнили традиционный казахский танец Қара жорға. В национальных шапанах на площадку вышли аксакалы, представители интеллигенции, сотрудники предприятий, военнослужащие, спортсмены и молодежь. Массовое исполнение танца стало новым национальным рекордом.

Фото: акимат Акмолинской области

Еще один рекорд установили дети. Сразу 1500 школьников сыграли в национальную игру Бес асық. Но удивлять жителей в этом году регион намерен не только рекордами.

Главное празднество развернулось "Жаңа жағалау", куда пришли отметить Наурыз мейрамы тысячи горожан и гостей.

Фото: акимат Акмолинской области

Со словами поздравления обратился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Наурыз мейрамы – был и будет символом обновления и возрождения нашего народа. В этом году праздник "Наурыз" знаменует собой новый исторический этап развития нашего общества и страны. Мы определили для себя основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Нынешний референдум стал еще одним ярким подтверждением нашего незыблемого единства и приверженности духу созидательного сотрудничества", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

На самом "Жаңа жағалау" Кокшетау развернулся настоящий этноаул из 50 юрт. Каждая стала отдельным культурным пространством. В одной гости знакомятся с народными ремеслами, в другой проходят мастер-классы по национальной кухне, в третьей демонстрируют традиционные обряды и предметы быта. Посетители могут примерить национальные костюмы, услышать живую музыку и увидеть, как сохраняются культурные традиции. На всей территории набережной, к слову, работает бесплатный Wi-Fi и гости могут сразу делиться фотографиями и видео с праздника.

Но все же главный интерес вызвала необычная VR-юрта. Здесь установлены гарнитуры виртуальной реальности, позволяющие буквально "перенестись" в прошлое. Через VR-очки посетители совершают интерактивное путешествие и видят, как выглядел традиционный быт казахского народа – от кочевой жизни до повседневных занятий степных жителей.

Фото: акимат Акмолинской области

Экскурсию в прошлое проводят цифровые помощники "Наурызбай" и "Наурызай". На интерактивных экранах виртуальные персонажи рассказывают об истории праздника, объясняют значение традиций и помогают гостям ориентироваться в программе мероприятий.

Рядом работает интерактивная зона дополненной реальности. Здесь посетители могут мгновенно "примерить" традиционные национальные костюмы: достаточно встать перед экраном, и технология дополненной реальности создает изображение национального наряда. После этого система формирует цифровое фото, которое можно сразу сохранить.

Технологии используются и в спортивной программе. В национальных состязаниях – "Қой көтеру", "Садақ ату" и "Арқан тарту" – впервые применяется система компьютерного зрения.

"На подготовку программы у нас ушло не больше двух недель. Благодаря слаженной работе нашей команды сегодня у всех кокшетауцев есть возможность провести праздник интереснее. В дальнейшем все продукты найдут свое развитие", – заверил заместитель руководителя "Smart Aqmola" Асылбек Байборанов.

Сегодня Наурыз в Кокшетау превратился в событие, где традиции, массовое участие жителей и цифровые решения образуют единую праздничную атмосферу. Рекордные танцы, тысячи участников национальных игр, этноаул из десятков юрт и технологии виртуальной реальности сделали главный весенний праздник в регионе по-настоящему масштабным и зрелищным.

Айсулу Омарова
