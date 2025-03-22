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События

Казахстанцев впечатлил парад "кимешеков" в Кокшетау

Около трех тысяч человек прошли по улицам в Кокшетау , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 12:02 Фото: скриншот видео
На парад "кимешеков", приуроченный к Наурызу, в Кокшетау должны были выйти около 200-300 человек, но присоединиться к нему в итоге решили почти три тысячи, сообщает Zakon.kz.

Видео с мероприятия поделился блогер Ринат Галлямов.

Толпа людей, прошедшая мимо автора ролика, распевала песни и поздравляла прохожих с Наурызом.

Кимешек (каз. кимешек) – казахский и каракалпакский головной убор замужних женщин из тонкой белой ткани, плотно облегающий голову, закрывающий шею, грудь, плечи и спину. Кимешеки различных племен и родов отличались по покрою, деталям на головной части, длине и характеру украшений. Кимешек молодых женщин особенно богато украшался вышивкой, цветной строчкой, тесьмой, а также коралловыми и жемчужными бусинками, серебряными бляшками и другими деталями.

Тем временем в Алматы на улице Панфилова, от Кабанбай батыра до Толе би, до 22:00 можно встретить гуманоидных роботов, которые поздравляют жителей и гостей мегаполиса с праздником Наурыз.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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