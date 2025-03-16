Попали в Книгу рекордов: в области Жетысу обряд тұсау кесу в честь праздника Наурыз провели сразу 336 детям

Славными традициями наполнили праздник Наурыз жители Жетысу. В Талдыкоргане и в районах области сотни семей одновременно провели обряд перерезания пут младенцам, поздравляя друг друга с первыми шагами детей по видеосвязи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Рекордное число детей – 336 – получили своеобразную "путевку" в жизнь по казахским национальным традициям.

Фото Жениса Ыскабая

В Талдыкоргане местом священнодействия был выбран дворец спорта "Жастар". По 30 семей совершили тұсау кесу в Кербулакском, Коксуском, Ескельдинском, Алакольском, Сарканском районах области, по 20 в Аксуском районе и в городе Текели, 50 – в Каратальском, и более 60 семей влились в праздник в Талдыкоргане.

Фото Жениса Ыскабая

Сразу трое малышей – Даржан, Дина и Дария – сделали свои первые шаги в ходе обряда в Талдыкоргане. Мама тройни Сенбай Турсынбек доверила перерезать путы детям одному из самых уважаемых людей в регионе – инженеру-педагогу с 40-летним стажем Асету Жумадилову.

"Это очень хорошая примета для нашей семьи – в Наурыз мейрамы провести тұсау кесу, и получить для детей благословение уважаемого аксакала. Всего детей у нас шестеро, и, дай Бог, в нашем доме всегда будут радостные дни, связанные с ними. Самое большое счастье для родителей, когда дети радуют". Сенбай Турсынбек

Фото Жениса Ыскабая

Малышка Инаят родилась год назад, как раз 22 марта.

"Это наш первенец. Мы долго готовились к такому важному для любой семьи обряду, как тұсау кесу, и вдвойне радует то, что нас поздравили тысячи людей, к нам присоединились сотни семей, это важно для сохранения казахских национальных традиций, и это навсегда нам запомнится", – волнуясь, рассказала мама девочки Диана Алимбек.

Фото Жениса Ыскабая

Мальчик со знаковым именем Кунанбай тоже сделал свои первые шаги в Талдыкоргане. Его семья посчитала за честь провести обряд тұсау кесу вместе с народом. Ребенок услышал сегодня благословения сотен людей.

"Впервые в стране и в области Жетысу одновременно провели обряд перезания пут сразу 336 детям. Этот факт заносится в Книгу рекордов Казахстана", – отметил член казахстанской комиссии по регистрации рекордов Бакытжан Тастулеков.

Фото Жениса Ыскабая

Но больше, чем рекорду, радуются люди атмосфере праздника, многочисленным поздравлениям, красивым бата от аксакалов. В Каратальском районе семьям, участвовавшим в обряде, сделали даже традиционные памятные подарки – байғазы. Мать-героиня, обладательница "Алтын алқа" Лида Жанбота рассказала, что ее дочери сегодня подарили ягненка.

Фото Жениса Ыскабая

И еще один замечательный обычай праздновать Наурыз, сажая деревья, соблюли сразу тысячи людей в области Жетысу. Госслужащие в Талдыкоргане на набережной Каратала высадили больше сотни молодых сосен, показав пример заботы о родном крае. А жители Панфиловского района посадили сразу больше 3 тысяч хвойных деревьев.

Фото предоставлено акиматом Талдыкоргана

Ряд стройных сосен жители Талдыкоргана уже прозвали "аллеей Наурыза". Взяв за пример это начинание, многие горожане решили посадить деревья возле своих домов.

"Я вот купила на коммунальном рынке два куста черной смородины, – говорит пенсионерка Асия Жамантаева. – И вместе с внуками посадила эти кусты не во дворе, а за оградой, на радость людям, мимо проходящим. Смородина же красивая, душистая, растет в наших краях хорошо. Благослови, Всевышний, наш народ и нашу Землю!".

Фото предоставлено акиматом Талдыкоргана

За декаду празднования Наурыза в области Жетысу запланировано провести около 240 различных массовых мероприятий.