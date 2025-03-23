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Общество

Самая мощная с начала года магнитная буря началась на Земле

магнитная буря, вспышки на Солнце, , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 15:29 Фото: wikimedia/NASA
В воскресенье, 23 марта, на Земле началась магнитная буря, которая к концу дня достигнет уровня G3. По словам специалистов, она стала самой мощной с начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Магнитная буря будет продолжаться практически сутки и начнет утихать ближе к полудню понедельника, 24 марта", – пояснили специалисты.

В лаборатории объяснили, что 21 марта в результате вспышки на Солнце было выброшено облако плазмы. Именно ее удар по Земле и вызвал одну из самых мощных бурь за последние три месяца. В прошлый раз подобные геомагнитные возмущения ученые зафиксировали в начале января.

22 марта 2025 года синоптики предупреждали о том, что на Земле началась магнитная буря, достигшая уровней от слабой до средней интенсивности (G1-G2).

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Андрей Дюсупов
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