Самая мощная с начала года магнитная буря началась на Земле

В воскресенье, 23 марта, на Земле началась магнитная буря, которая к концу дня достигнет уровня G3. По словам специалистов, она стала самой мощной с начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Магнитная буря будет продолжаться практически сутки и начнет утихать ближе к полудню понедельника, 24 марта", – пояснили специалисты.

В лаборатории объяснили, что 21 марта в результате вспышки на Солнце было выброшено облако плазмы. Именно ее удар по Земле и вызвал одну из самых мощных бурь за последние три месяца. В прошлый раз подобные геомагнитные возмущения ученые зафиксировали в начале января.

22 марта 2025 года синоптики предупреждали о том, что на Земле началась магнитная буря, достигшая уровней от слабой до средней интенсивности (G1-G2).