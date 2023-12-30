Дорогу размыло в Костанайской области из-за проливных дождей

В Жангильдинском районе Костанайской области дорогу размыло из-за проливных дождей, обрушившихся на регион, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AlauTV, видео из района, пострадавшего от зимних дождей, пришедших на смену сильным ветрам и снегопаду с бураном, прислали в редакцию сельчане.





На кадрах часть дороги разрушилась после обильных дождей. Как рассказали в акимате Жангильдинского района, в результате неблагоприятной погоды размыло участок дороги Акшыганак-Торгай на 71 километре.

"Для обеспечения безопасности населения и владельцев автотранспорта, местными властями выставлено ограждение, приняты все меры безопасности. После установления благоприятной погоды дорога будет восстановлена. Следует отметить, что на данном участке между населенными пунктами Акшыганак-Торгай есть объездная дорога". Пресс-служба районного акимата Костанайской области

Несколькими днями ранее на Костанайскую область обрушилась непогода: сильный ветер, снегопад и метель стали причиной ограничения движения на дорогах и трассах, жителей просили не покидать дома, школьников перевели на дистанционное обучение. В Тобыле ураган снес крышу дома, а более сотни сел остались без света.

Теплая погода в конце декабря также обрушилась на Актюбинскую область. Накануне стало известно, что из-за дождей и резкого потепления в реках региона поднялся уровень воды, что привело к угрозе паводков сразу в нескольких районах.