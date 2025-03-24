В "КазАвтоЖол" рассказали о закрытых дорогах

24 марта стало известно о закрытых трассах по состоянию на 08:00 часов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы компании, ограничения движения введены в трех областях на трех республиканских автодорогах.

Так, в Актюбинской области закрыта автодорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", км 3-92 (город Кандыагаш – город Эмба).

В Костанайской области на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи российского села Мариновка.

В Северо-Казахстанской области закрыта автодорога "Обход города Петропавловска", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалистов", – говорится в сообщении.

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 24 марта объявили штормовое предупреждение.