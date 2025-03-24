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Общество

В "КазАвтоЖол" рассказали о закрытых дорогах

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 08:18 Фото: Zakon.kz
24 марта стало известно о закрытых трассах по состоянию на 08:00 часов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы компании, ограничения движения введены в трех областях на трех республиканских автодорогах.

Так, в Актюбинской области закрыта автодорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", км 3-92 (город Кандыагаш – город Эмба).

В Костанайской области на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи российского села Мариновка.

В Северо-Казахстанской области закрыта автодорога "Обход города Петропавловска", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалистов", – говорится в сообщении.

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 24 марта объявили штормовое предупреждение.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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