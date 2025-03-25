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Общество

Как видеокамеры помогают в борьбе с экологическими нарушениями в Казахстане

Как видеокамеры помогают в борьбе с экологическими нарушениями в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 13:15 Фото: YouTube/mvdkontent
В Казахстане наблюдается значительное увеличение числа видеокамер, играющих ключевую роль в борьбе с экологическими нарушениями. Эти технологии помогают оперативно выявлять правонарушителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел РК.

"Благодаря принятым мерам за два месяца 2025 года по республике полицейскими выявлено 6 931 нарушение природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 6 813 нарушителей", – рассказали в пресс-службе ведомства 25 марта 2025 года.

В частности, по Астане выявлено 15 таких нарушений. 12 человек привлечены к административной ответственности.

"Особое внимание стоит уделить росту числа камер в столице. На сегодняшний день в Астане функционируют 207 тыс. видеокамер, из которых 36 тыс. – подключены к центру оперативного управления. Это на 2 тыс. больше, чем в прошлом году".Пресс-служба МВД РК

Это, как подчеркнули в ведомстве, показывает стремление города к улучшению системы безопасности и повышению эффективности мониторинга экологической ситуации.

Ранее мы писали, как из-за покупок гаджетов на маркетплейсе не получить срок. Подробнее о том, как из-за видеокамеры не оказаться в камере, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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